Бизнесу критической инфраструктуры не хватило пропусков - предлагают выдавать онлайн

В Европейской бизнес ассоциации заявили, что на время локдауна в Киеве пропусков не хватило бизнес критической инфраструктуры: аптекам, производителям продовольствия и т.д. - предлагают выдавать их онлайн.

Об этом говорится в пресс-релизе ассоциации.

По информации компаний-членов Европейской Бизнес Ассоциации, некоторые представители критической инфраструктуры отмечают, что вообще не получили пропусков. Некоторые получили не в количестве, необходимом для обеспечения работы предприятий.

В частности, в ассоциации отметили, что принцип их выдачи, по которому одни предприниматели получают пропуска, а другие - нет, остается непонятным. В то же время, компании-члены сообщили, что напечатанные КГГА пропуска уже закончились. Так, в конце прошлой недели их выдавать перестали вообще.

В пример ЕБА приводит Николаевскую и Львовскую, где местной власти "удалось выстроить работу должным образом".

"Поэтому, Европейская Бизнес Ассоциация призывает Киевскую городскую администрацию отреагировать на эту ситуацию. ... Так, как вариант, чтобы сделать процедуру выдачи спецпропусков для общественного транспорта эффективной и прозрачной - ввести ее в диджитал формате", - говорится в заявлении.

Напоминаем:

В Офисе президента заявили, что власть Киева не выполнила надлежащим образом задачу по предоставлению спецпропусков в транспорт работникам предприятий критической инфраструктуры - ряд людей, в том числе и врачей, остались без допуска.

По состоянию на 5 апреля КГГА издала уже 437 тысяч пропусков.

Экономическая правда