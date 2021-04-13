Цифровой банк NEOBANK для бизнеса запустился в бета-режиме

Цифровой банк NEOBANK для бизнеса сформировал Customer Board — совет клиентов — и объявил о запуске беты. Участники совета первыми могут открыть бизнес-счет через мобильное приложение или веб-версию, протестировать продукт и дать обратную связь.

Customer Board сформирован из действующих ФЛП, которые представляют разные сферы деятельности (IT, HoReCa, ритейл, строительство, розничная продажа, реклама и маркетинг, туристические услуги, производство, консалтинг).

При этом аналитика показала, что мужчины-предприниматели регистрируются чаще, чем женщины. Поэтому было принято решение продлить набор женщин-предпринимательниц в Customer Board.

"Мы сформировали Customer Board, чтобы получить максимально широкую обратную связь. Но мы обратили внимание, что на данном этапе у нас всего 15% женщин-предпринимательниц, поэтому принимаем решение продлить набор женщин в наш совет клиентов до 19 апреля. Подать заявку на участие можно на сайте проекта NEOBANK для бизнеса, — сообщила основательница финтех-экосистемы Concord Fintech Solutions Елена Соседка.

Задача совета клиентов заключается в том, чтобы NEOBANK протестировали представители реального бизнеса.

"При подаче заявки в Customer Board, помимо контактных данных, мы просили указать ИНН предпринимателя и дать ссылку на страницу в Facebook, так как участников совета мы пригласим в закрытую группу и нам важно, чтобы они были активны в этой соцсети. По ИНН мы проверяли, зарегистрирован ли человек как ФЛП, какие у него коды КВЭД, ведь наша задача в том, чтобы NEOBANK попробовали использовать представители реального бизнеса. Это наша первая MVP-версия и мы надеемся на понимание и терпение наших первых клиентов, если будут встречаться баги и недоразумения. Благодаря обратной связи мы быстро все исправим", — рассказала СЕО финтех-компании NЕО.РRО Маргарита Побилец.

Участники Customer Board получат возможность обслуживания счетов без абонплаты, делать переводы контрагентам и бюджет без комиссии, участвовать в золотой реферальной программе.

Все, кто вошел в состав совета, уже имеют доступ к приложению NEOBANK для бизнеса и могут открыть бизнес-счет. Пользователи, которые подавали заявку, но не вошли в совет, получили приглашение открыть счет после официального запуска по специальному предложению — без абонплаты до конца года.

Полностью тарифы и условия для клиентов будут озвучены позже.

Полноценный запуск NEOBANK для бизнеса запланирован на лето 2021 года.

Справочно:

NEOBANK для бизнеса — украинский цифровой банк для компаний и предпринимателей с возможностью дистанционного открытия счетов и легким управлением финансами онлайн.

Разрабатывается совместно финтех-экосистемой Concord Fintech Solutions и финтех-компанией NЕО.РRО.

Релиз приложения на мобильных платформах Android и iOS и в адаптивной веб-версии планируется на лето 2021 года.

Работает на банковской лицензии ConcordBank.

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