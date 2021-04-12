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Во Франции появятся первые поезда на водороде

Понедельник, 12 апреля 2021, 10:50
 

Четыре французских региона подписали контракт на закупку у машиностроительной компании Alstom первых 12 поездов, работающих на водородных топливных элементах.

Об этом сообщает RFI.

Новую технологию концерн Alstom уже испытал в Германии, где водородные поезда курсируют с 2018 года. Свою разработку французский концерн называет первым в мире поездом на водороде.

Использовать новые технологии на своих линиях решились регионы Овернь-Рона-Альпы, Бургундия - Франш-Конте, Гранд Эст и Окситания. Общая сумма контракта - 190 млн евро.

Испытания первых поездов на водородных топливных элементах начнутся на железнодорожных линиях Франции в 2023 году, а с 2025-го новые экспрессы будут перевозить пассажиров.

Регионы заказали у Alstom 12 составов по четыре вагона, в каждом поезде около 220 сидячих мест.

Водородные поезда будут работать на линиях региональных экспрессов TER - это местные линии железнодорожного сообщения внутри регионов.

Новые поезда Alstom могут работать в двух режимах. С одной стороны, это классический электровоз, который работает от воздушной контактной сети. В местах, где участки дороги не электрифицированы, состав будет двигаться на водородных топливных элементах, преобразующих энергию водорода в электрический ток.

Запас водорода, находящегося в специальной цистерне на крыше, рассчитан на 600 км пути, отмечает Alstom. Поезд оснащен батареями, которые накапливают излишки электроэнергии, производимой водородным топливным элементом.

Европейская правда

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Франция железная дорога инфрастуктура

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