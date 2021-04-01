Сервис Glovo привлек 450 миллионов евро инвестиций

Сервис курьерской доставки Glovo привлек 450 млн евро в рамках инвестиционного раунда F.

Об этом сообщает пресс-офис компании Glovo в Украине.

"Последний раунд возглавили нью-йоркские инвесторы от Lugard Road Capital и Luxor Capital Group.

В раунде F также приняли участие предыдущие инвесторы Glovo, включая Delivery Hero, Drake Enterprises и GP Bullhound", - говорится в сообщении.

После завершающего раунда финансирования Glovo инвестирует в расширение своего присутствия на 20 рынках, где сейчас оперирует.

Сообщается, что компания также сосредоточит силы на развитии нового бизнес-подразделения Q-Commerce - сверхбыстрой доставки через сеть облачных магазинов (dark stores).

"Мы очень рады, что получили поддержку Luxor Capital Group и всех наших существующих инвесторов. За последние несколько месяцев мы развивались очень быстро, но наша образ не претерпел при этом изменений.

Эти инвестиции позволят нам удвоить рост на наших ключевых рынках, ускорить получение лидерских позиций там, где мы уже близки к этому. Кроме этого, мы продолжим развивать наше подразделение Q-Commerce и внедрять инновации в наше уникальное мультикатегорийное приложение, с целью расширения выбора для наших пользователей", - заявил сооснователь и СЕО компании Glovo Оскар Пьер.

"Наши инвестиции в сервис Glovo отражают нашу приверженность компании и ее лидерской команды, которая продолжает развивать инновации и внедрять изменения в отрасли бістрой курьерской доставки.

Как длительному инвестору компании Glovo, нам приятно видеть, как компания продолжает радовать своих пользователей уникальными мультикатегорийними предложениями на фоне гигантских рыночных возможностей как в существующих, так и в новых регионах", - отметил основатель и управляющий портфелем Lugard Road Capital Джонатан Грин.

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Экономическая правда