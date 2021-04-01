Наличие пропусков в столичное метро будет проверять полиция

С 5 апреля в столичную подземку можно будет только по специальному пропуску, ее наличие будут проверять полицейские и дежурные по станции.

Источник: заместитель директора КП "Киевский метрополитен" Наталка Макогон в эфире телеканала "Украина 24", цитирует "Укринформ"

Прямая речь: "Метрополитен и наземный транспорт, мы будем работать по спецпропускам, перевозить только работников критической инфраструктуры. Соответственно работники таких предприятий за эти дни получат пропуска, для того чтобы добраться до мест работы".

Детали: Макогон добавила, что поезда будут курсировать в обычном режиме.

По словам первого заместителя председателя КГГА Николая Поворозника, специальный пропуск не дает основания для бесплатного проезда, благодаря ему только можно получить непосредственный доступ к общественному транспорту.

Однако, какие именно категории предприятий относятся к объектам критической инфраструктуры в КГГА обещают сообщить 1 апреля.

Что предшествовало: С 5 апреля в столице не будут работать школы и детские сады, а в общественном транспорте необходимо будет использовать специальные пропуска.

Напомним:

19 марта Киев оказался в "красной" зоне. В городе ввели почти все ограничения, которые предполагает этот уровень эпидемиологической опасности, но общественный транспорт, школы и детские сады все еще работали.

Украинская правда