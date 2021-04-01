В Nord Stream 2 AG пожаловались на провокации иностранных кораблей в зоне газопровода

Компания-оператор строительства газопровода "Северный поток-2" Nord Stream 2 AG заявила о повышенной активности военных кораблей и гражданских судов в районе проведения работ по укладке трубопровода.

Об этом журналистам заявил директор филиала Nord Stream 2 AG Андрей Минин, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на российское государственное агентство ТАСС.

"После возобновления в январе 2021 года строительства морского участка газопровода "Северный поток-2" в районе проведения работ наблюдается повышенная активность военных кораблей, самолетов и вертолетов, а также гражданских судов иностранных государств, действия которых часто носят явно провокационный характер", - сказал Минин.

Он заявил, что при реализации таких проектов устанавливается 1,5-мильная зона безопасности, куда не должны заходить суда, не принимают участия в строительстве.

"Тем не менее, рядом с техническими судами, осуществляющими работы, постоянно фиксируются военные корабли иностранных государств. Облеты зоны проведения работ на небольшой высоте и на близком расстоянии от трубоукладочные суда регулярно осуществляет польский противолодочный самолет PZL-Mielec М-28В1 Rbi", - сказал он.

Сооружение российского газопровода "Северный поток-2" находится на финальном этапе, но с новыми санкциями США появились шансы на то, что проект так и не будет завершено, несмотря на то, что в Германии не хотят отказываться от него.

По крайней мере 18 европейских компаний прекратили свое участие в проектах "Северный поток-2" или находятся в процессе выхода из него из-за угрозы санкций США.

31 марта координатор трансатлантического сотрудничества в правительстве Германии Петер Бейер призвал к мораторию на строительство "Северного потока-2".