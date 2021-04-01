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В Украине заработает японская платежная система

Четверг, 1 апреля 2021, 12:18
 

Нацбанк согласовал условия и порядок деятельности международной платежной системы JCB Payment System (Япония) - это одна из семи ведущих платежных систем мира.

Об этом сообщает НБУ.

Отмечается, что международная карточная платежная система JCB Payment System будет предоставлять в Украине услуги эквайринга, выдачи наличных и оплаты товаров и услуг по платежным картам системы.

JCB Payment System стала пятой в Украине международной карточной платежной системой, платежной организацией которой является нерезидент. В НБУ отметили, что система является крупнейшей в Японии и одной из семи ведущих в мире, а также третьей по количеству точек приема карт.

"Приход ведущего мирового игрока расширит возможности получения услуг на платежном рынке Украины. Также это будет способствовать налаживанию более тесных отношений между Украиной и Японией", - добавили в НБУ.

Экономическая правда

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