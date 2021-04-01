Энергоатом укрепляет позитивную динамику развития

Второй квартал подряд ГП "НАЭК "Энергоатом" увеличивает доходы и улучшает финансовый результат.

По итогам I квартала 2021 года Энергоатом получил 16 млрд 438 млн 251 тыс. грн чистого дохода от реализации продукции.

По сравнению с IV кварталом 2020-го доходы НАЭК "Энергоатом" возросли на 3 млрд 664 млн 523 тыс. грн, или на 29%; по сравнению же с I кварталом 2020 года — на 1 млрд 834 млн 151 тыс. грн, или на 13%.

Основными факторами положительной динамики роста доходов в первом квартале стали:

- стабильные поступления средств за электроэнергию, реализуемую на аукционе 21 декабря 2020 года;

- сокращение на 37,4 суток сроков ремонтных кампаний на энергоблоках. Это позволило в полной мере обеспечить потребности населения в холодные периоды, не допустив веерных отключений, а также увеличить объемы производства и в I квартале 2021 года на 11% превысить прогнозный баланс;

- частичное погашение долгов ГП "Гарантированный покупатель" и НЭК "Укрэнерго" за ранее отпущенную электроэнергию.

При этом более половины производимой электроэнергии Энергоатом продолжает поставлять населению по 15 коп. за кВт-ч (при тарифе для населения 1,68 грн за кВт-ч), но получил за это от ГарПока только 358,8 млн грн, или 19% суммы полного расчета, равной 1,9 млрд грн.

По итогам первого квартала Энергоатом рассчитывает получить чистую прибыль и уплатить сотни миллионов гривен дивидендов в Госбюджет.