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Зеленский анонсировал создание совета по содействию развитию малого бизнеса

Четверг, 18 марта 2021, 19:15
 

Президент Владимир Зеленский заявил, что инициировал создание совета по вопросам содействия развитию малого предпринимательства.

Об этом он сказал на форуме "Украина 30. Малый и средний бизнес и государство", передает "Интерфакс-Украина".

"Мы провели глубокий аудит нашего государства. По его результатам правительство разработало и утвердило сегодня национальную экономическую стратегию до 2030 года. Документ конкретный с конкретными целями, задачами для каждой области, где именно малому, среднему бизнесу уделяется максимальное внимание.

Для его эффективного взаимодействия с государством мной инициировано создание совета по вопросам содействия развитию малого предпринимательства", - отметил президент.

По его словам, этот совет должен разработать мощные решения, которые будут устранять препятствия для развития и улучшения условий ведения бизнеса в Украине.

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Зеленский бизнес

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