Зеленский анонсировал создание совета по содействию развитию малого бизнеса

Президент Владимир Зеленский заявил, что инициировал создание совета по вопросам содействия развитию малого предпринимательства.

Об этом он сказал на форуме "Украина 30. Малый и средний бизнес и государство", передает "Интерфакс-Украина".

"Мы провели глубокий аудит нашего государства. По его результатам правительство разработало и утвердило сегодня национальную экономическую стратегию до 2030 года. Документ конкретный с конкретными целями, задачами для каждой области, где именно малому, среднему бизнесу уделяется максимальное внимание.

Для его эффективного взаимодействия с государством мной инициировано создание совета по вопросам содействия развитию малого предпринимательства", - отметил президент.

По его словам, этот совет должен разработать мощные решения, которые будут устранять препятствия для развития и улучшения условий ведения бизнеса в Украине.