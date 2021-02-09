Facebook и Instagram расширили список фейков о COVID, которые будут удалять

Facebook расширяет список ложных утверждений о COVID-19 и вакцинации против коронавируса, которые будут удалять из соцсетей Facebook и Instagram.

Источник: пресс-служба компании

Детали: С декабря Facebook удалял ошибочные утверждения о вакцинах против COVID-19, которые разоблачали эксперты по вопросам здравоохранения.

С 8 февраля, после консультаций с ведущими организациями здравоохранения, включая Всемирную организацию здравоохранения, компания расширила перечень ложных заявлений, которые будут изымать.

В частности, это такие утверждения:

COVID-19 создан человеком или синтезирован;

Вакцины неэффективны для предотвращения болезни, от которой они предназначены;

Безопаснее переболеть, чем вакцинироваться;

Вакцины токсичны, опасны или вызывают аутизм.

Удалять посты такого содержания из аккаунтов, групп и страниц Facebook начал немедленно для противодействия дезинформации о пандемии COVID-19 и вакцинах.

Перечень запретов в целом шире.

Facebook стремится остановить распространение утверждений, которые способствуют передаче болезни COVID-19 или нарушению карантина, навязывают расовые или религиозные предубеждения относительно распространения коронавируса, продвигают дезинформацию о способах предотвращения коронавирусной болезни или ее "лечения".

Этому предшествовало: Компания Facebook Inc еще в апреле 2020 года решила сообщать пользователям о недостоверной информации о коронавирусе COVID-19.

С 1 марта по 12 мая эта соцсеть удалила 2,5 миллиона постов, в которых говорилось о продаже масок, дезинфицирующих средств и тестов на COVID-19.

Эксперты миссии ВОЗ, которые в январе 2021 года прибыли в Китай определить происхождение COVID-19, исключили теорию происхождения вируса из лаборатории Уханя (Китай).

Украинская правда