Первая арабская межпланетная миссия достигнет орбиты Марса

Исследовательский зонд Объединенных Арабских Эмиратов "Hope" ("Надежда"), запущенный к Марсу 19 июля прошлого года, должен сегодня выйти на орбиту Красной планеты.

Источник: Emirates Mars Mission

Детали: Выход зонда "Hope" на орбиту Марса должен состояться в 17:42 по киевскому времени. До Красной планеты первой арабской межпланетной миссии осталось преодолеть 172 283 километров. Всего за почти 7 месяцев полета аппарат преодолел 480 миллионов километров.

При условии удачного выхода аппарата на орбиту, ОАЭ станут пятой страной (организацией) в мире, отправившей космические аппараты на Марс, после СССР, Китая, Индии и Европейского космического агентства; а также третьей страной, успешно выполнившей миссию с первой попытки.

Что предшествовало: 19 июля 2020 году в 23:58 по киевскому времени космическое агентство ОАЭ впервые в истории страны отправило на Марс собственный зонд "Надежда". В космос аппарат доставила ракета компании Mitsubishi Heavy Industries H-IIA. Старт состоялся с космического центра Танэгасима в Японии.

Напомним:

30 июля ракета-носитель Atlas V, которую изготовили специалисты компаний Lockheed Martin и Boeing, вывела на орбиту Земли марсоход Perseverance. Он должен совершить посадку уже 18 февраля.

23 июля в 7:41 по киевскому времени Китай отправил на Марс аппарат "Тяньвэнь-1". Он достигнет Марса уже 10 февраля.

1 декабря Илон Маск заявил: "Я полностью уверен, что человек высадится на Марс в ближайшие шесть лет", а в лучшем случае – в следующие четыре года.

Украинская правда