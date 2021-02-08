Маск инвестирует 100 миллионов в технологии по удалению углерода из воздуха

Маск и организация Xprize проведут конкурс на технологии, позволяющие удалять углерод из воздуха, основатель Tesla вложит в конкурс 100 миллионов долларов.

Об этом сообщает Bloomberg.

Регистрация на конкурс откроется в День Земли, 22 апреля, а трех победителей объявят в тот же день в 2025 году. Первое место получит приз в 50 млн долларов, второе - 20 млн, третье - 10 млн.

Сейчас действует технология, позволяющая удалять CO₂ из выхлопных газов электростанций или заводов, после чего парниковый газ закапывают глубоко под землю для уменьшения его вреда на фоне глобального потепления. Такой способ позволяет "спрятать" 0,1% мировых выбросов и используется преимущественно производителями нефти или тяжелой промышленности для достижения углеродистой нейтральности на ограниченном количестве объектов.

В то же время, ученые утверждают, что действия, направленные на уменьшение углеродных выбросов, развернулись слишком поздно, поэтому необходимо найти способ удалять их непосредственно из воздуха.

По оценкам климатологов, температурные изменения должны оставаться на уровне +1,5 градусов по Цельсию против доиндустриальных уровней, чего можно достичь при условии удаления и "хранения" 20 млрд тонн углерода. Это почти половина мировых выбросов на данном этапе.

Команды во время соревнования должны найти способ удалять около тонны углерода в день при как можно более низкой стоимости, а также доказать, что объемы впоследствии смогут достигать миллиарда тонн в год.

Сам Маск будет также иметь выгоду в случае изобретения такой технологии. Ракетное топливо SpaceX пока производится на основе углерода, и Маск имеет амбициозные планы на создание углеродно нейтрального ракетного топлива. Этот план будет экономически целесообразным только в случае существенного удешевления технологий удаления углерода.

Экономическая правда