Немецкая страховая компания отказалась от работы с "Северным потоком-2"

Дочернее предприятие немецкого Munich Re больше не будет страховать трубопровод "Северный поток-2" с РФ в Европу на фоне страха перед санкциями США.

Об этом сообщает Reuters.

"США угрожают санкциями против европейских компаний, которые поддерживают строительство газопровода, на сумму 11 млрд долларов. Цюрихская страховая группа отказалась от сотрудничества с "Северным потоком - 2" в прошлом месяце.

"Munich Re Syndicate опубликовал сообщение о прекращении сотрудничества с "Северным потоком-2", - заявил представитель компании, не предоставив подробностей.

"Трубопровод закончен на более чем 90%, и российская государственная энергетическая компания "Газпром" и ее западные партнеры надеются закончить его в этом году", - пишет агентство.

Представители проекта "Северный поток-2" отказались комментировать решение Munich Re, но заявили, что европейские регуляторы должны защищать европейские компании от санкций, которые "они назвали противоречащими международному праву".

Напомним:

Соединенные Штаты внесли в еще один санкционный список российский корабль-трубоукладчик "Фортуна", задействованный на строительстве газопровода "Северный поток-2".

В декабре "Фортуна" построила 2,6 км магистрали "Северный поток-2" в исключительной экономической зоне Германии.

Трубопровод закончен более 90%, и российская государственная энергетическая компания "Газпром" и его западные партнеры надеются закончить его в этом году. Значительная часть работы, оставшуюся сложная и находится в глубоких водах возле Дании.

Два предыдущие президента США, республиканец Трамп и демократ Барак Обама, выступили против проекта, поскольку он обойдет Украину, через которую Россия на протяжении десятилетий отправляла газ в Европу. Это может лишить Украину выгодных транзитных сборов и потенциально подорвать ее борьбу против российской агрессии.

Президент Джо Байден считает, что трубопровод является "плохой сделкой" для Европы.

Американские санкции остановили работу над газопроводом прошлого года после того, как Allseas, западная трубопроводная компания отказалась от участия в нем.