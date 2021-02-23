Facebook возобновит работу в Австралии после недельного ограничения

Facebook и власти Австралии договорились о возобновлении компанией австралийского контента в лентах пользователей после того, как Facebook заблокировал сервис для жителей страны.

Об этом сообщает Reuters.

Ранее Австралийская комиссия по вопросам конкуренции и защиты потребителей подала законопроект, позволяющий ряду СМИ договариваться с Google и Facebook о том, сколько интернет-гиганты платить им за размещение ссылок на материалы СМИ. Впоследствии в ответ Facebook ограничила пользование сетью для жителей Австралии.

Однако на встрече казначея Джоша Фриденберг и генерального директора Facebook Марка Цукерберга стороны достигли компромисса. Австралийские новости ближайшее время вернутся к соцсети.

Австралия предложит четыре поправки, которые внесут изменения в предложенный обязательный арбитражный механизм, что применяется, когда техгиганты не могут достичь соглашения с издателями о справедливой оплате за показ новостей.

В частности, поправками определяется наличие дополнительного периода посредничества сроком в два месяца. Только после него будет происходить вмешательство определенного правительством арбитра, что предоставляет сторонам больше времени для заключения частной сделки.

Напомним:

Facebook заблокирует возможность австралийским пользователям просматривать и обмениваться новостями, размещенными на платформе - это стало ответом на законопроект австралийских властей, который заставит Google и Facebook платить медиа за оригинальный контент.

Верховная Рада Украины приняла за основу законопроект №4184, который обяжет интернет-гигантов, которые работают в Украине, платить налоги в украинский госбюджет. Речь идет о технологических гигантов - Apple, Google, Microsoft, Netflix, Wargaming Group, Bloomberg, Alibaba, Booking.com.

В Австралии планируют принять Кодекс ведения переговоров со СМИ. Законопроект, представленный Австралийской комиссией по вопросам конкуренции и защиты потребителей, позволяет ряде СМИ договариваться с Google и Facebook о том, сколько интернет-гиганты платить им за размещение ссылок на материалы СМИ. Если стороны не смогут договориться об этом в течение 3 месяцев, они могут обратиться в арбитражный суд.

Компания Google также пригрозила Австралии отключением интернет-поиска. Руководитель Google Australia Мел Сильва заявила, что законопроект "создает необоснованные и плохо контролируемые финансовые и операционные риски" для компании, а "возможность свободно переходить по ссылкам является фундаментальной для интернет-поиска".

Экономическая правда