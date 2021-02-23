Дело о Приватбанке: у следствия еще много эпизодов, проверяют чиновников НБУ

Детективы Национального антикоррупционного бюро проверяют должностных лиц Национального банка на причастность к преступлениям, совершенным в рамках так называемого дела о Приватбанке.

Источник: комментарий детектива НАБУ Александра Скомарова, опубликованный в телеграмм-канале ведомства

Прямая речь: "В указанном уголовном производстве на причастность к совершению преступлений проверяются должностные лица Национального банка Украины".

Детали: По его словам, у следствия есть еще значительное количество эпизодов преступной деятельности, которые проверяются детективами, осуществляется сбор доказательств, выполняются запросы о международной правовой помощи в различные государства мира.

Детектив отметил, что в случае сбора достаточного количества доказательств НАБУ будет сообщать о новых подозрениях по новым эпизодам преступной деятельности в этом деле.

Предыстория: 22 февраля в аэропорту "Борисполь" посадили самолет, на котором хотел сбежать из страны экс-первый заместитель председателя правления Приватбанка Владимир Яценко.

Позже стало известно, что Яценко, экс-главе правления Приватбанка Александру Дубилету и начальнику департамента финансового менеджмента финучреждения сообщили о подозрении в растрате чужого имущества на сумму 136 млн грн.

Следствие установило, что в декабре 2016 года трое высокопоставленных лиц банка, осознавая, что Приватбанк в ближайшее время будет признан неплатежеспособным и перейдет под контроль государства, подготовили и реализовали преступный план растраты денег финучреждения. Они противоправно насчитали и выплатили дополнительное вознаграждение в пользу связанного с банком юридического лица.