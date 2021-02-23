Кабмин назначил нового временного руководителя Госкосмоса

Кабмин возложил на заместителя главы Государственного космического агентства Владимира Михеева выполнение обязанностей главы ведомства.

Об этом говорится в распоряжении правительства от 22 февраля 2021 № 127-р, которое опубликовано на Правительственном портале.

"Положить временно, до назначения в установленном порядке главы Государственного космического агентства Украины, исполнение обязанностей главы Государственного космического агентства Украины на заместителя главы указанного агентства Михеева Владимира Сергеевича", - говорится в распоряжении.

Напомним:

Ранее вицепремьер - министр по вопросам стратегических отраслей промышленности Олег Уруский заявил, что кандидатуру главы Государственного космического агентства Украины представят на рассмотрение Кабмина в ближайшее время.

Кабинет министров 17 ноября 2020 года уволил председателя Государственного космического агентства Владимира Усова.

Владимир Усов оспаривает свое увольнение с должности главы Государственного космического агентства Украины.

После увольнения Усова обязанности главы Госкосмоса выполнял Михаил Лев.

Экономическая правда