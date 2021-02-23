Укрзализныця выделит 10 миллиардов на обновление поездов в этом году
Укрзализныця в 2021 году инвестирует более 14 млрд гривен, 10 миллиардов из которых направлены на обновление подвижного состава, еще 4 миллиарда - на инфраструктуру.
Об этом председатель правления "Укрзализныци" Владимир Жмак рассказал во время форума "Украина-30. Инфраструктура".
По его словам, в этом году на маршруты могут вернуться скоростные двухэтажные поезда Skoda, которые 4 года стояли "под забором". В планах также модернизировать до 50 секций пригородных поездов, то есть около 9-10 "электричек".
"Все эти годы пригородный транспорт был вне фокуса внимания и, по сравнению с другими активами Укрзализныци, является на сегодня наиболее изношенным - 95% изношенности парка пригородных поездов", - отметил Жмак.
Также он напомнил, что в этом году впервые за время независимости правительство выделило УЗ около 4 млрд грн бюджетных средств на обновление вагонов и инфраструктуры. "Надеемся, что эти средства будут своевременно предоставлены Укрзализныце, чтобы мы смогли приобрести 85 пассажирских поездов и модернизировать 200 км путей", - отметил он.
Собственные средства, как добавил Жмак, Укрзализныця прежде всего планирует инвестировать в инфраструктурные участки, где существуют ограничения скорости до 20 км в час.
Напомним:
Строительство системы пригородных экспрессов в столице, Kyiv City Express, должно начаться в 2021 году, на очереди - Днепр и Харьков.
Экономическая правда
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