Приватбанк выдал первые бизнес-кредиты по портфельным гарантиям

Приватбанк предоставил первые кредиты бизнес-клиентам по новой программе с привлечением государственных гарантий на портфельной основе.

Об этом сообщает пресс-служба банка.

По словам руководителя Дирекции МСБ Приватбанка Евгения Заиграева, со старта программы Приватбанк получил уже более 800 заявок с документами от бизнес-клиентов и выдал первые два кредита с частичным покрытием "государственными гарантиями".

"Первые бизнес-кредиты были выданы по программе "КУБ с залогом" менее чем за две недели с момента подачи клиентом пакета документов в банк: первый заемщик, получивший финансирование с "покрытием" государственными гарантиями - имеет магазин строительных материалов в Луцке и планирует потратить кредит в 980 тыс гривен на финансирование оборотного капитала", - говорится в сообщении.

Еще один заемщик по этой программе работает на Закарпатье и планирует потратить кредит на 600 тыс гривен на финансирование международных перевозок в Словакию, Венгрию и Чехию грузовыми микроавтобусами.

Напомним:

Государственный "Укргазбанк" выдал первый в Украине кредит, который обеспечен портфельной гарантией от государства - кредит в размере 1,5 млн грн сроком на 2 года получил предприниматель из Черновицкой области для расширения своего производства.

Приватбанк открыл кредитование предпринимателей и МСБ по программе государственных гарантий.

3 сентября Верховная Рада поддержала законопроект №3659-д о предоставлении государственных гарантий на портфельной основе.

Президент Владимир Зеленский подписал закон о предоставлении государственных гарантий на портфельной основе и финансово-кредитных механизмах обеспечения граждан жильем.

Портфельные гарантии - это обязательства государства погасить перед банком до 80% нескольких кредитов (кредитного пула) предпринимателя, если он обанкротится.

Предполагается, что государственные гарантии на портфельной основе будут предоставляться в пределах 3% от плановых доходов общего фонда госбюджета или около 30 млрд грн. Из них львиная доля достанется "Укратодору".

"МСБ готовы гарантировать около 5 млрд грн, учитывая определенные ограничения. Будет выборка или нет - надо смотреть. Это новый инструмент, мы запускаем его фактически "с колес" за два месяца от идеи до реализации", - сказал в интервью "РБК Украина "министр финансов Сергей Марченко.

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Экономическая правда