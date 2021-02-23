Приватбанк выдал первые бизнес-кредиты по портфельным гарантиям
Приватбанк предоставил первые кредиты бизнес-клиентам по новой программе с привлечением государственных гарантий на портфельной основе.
Об этом сообщает пресс-служба банка.
По словам руководителя Дирекции МСБ Приватбанка Евгения Заиграева, со старта программы Приватбанк получил уже более 800 заявок с документами от бизнес-клиентов и выдал первые два кредита с частичным покрытием "государственными гарантиями".
"Первые бизнес-кредиты были выданы по программе "КУБ с залогом" менее чем за две недели с момента подачи клиентом пакета документов в банк: первый заемщик, получивший финансирование с "покрытием" государственными гарантиями - имеет магазин строительных материалов в Луцке и планирует потратить кредит в 980 тыс гривен на финансирование оборотного капитала", - говорится в сообщении.
Еще один заемщик по этой программе работает на Закарпатье и планирует потратить кредит на 600 тыс гривен на финансирование международных перевозок в Словакию, Венгрию и Чехию грузовыми микроавтобусами.
Напомним:
Государственный "Укргазбанк" выдал первый в Украине кредит, который обеспечен портфельной гарантией от государства - кредит в размере 1,5 млн грн сроком на 2 года получил предприниматель из Черновицкой области для расширения своего производства.
Приватбанк открыл кредитование предпринимателей и МСБ по программе государственных гарантий.
3 сентября Верховная Рада поддержала законопроект №3659-д о предоставлении государственных гарантий на портфельной основе.
Президент Владимир Зеленский подписал закон о предоставлении государственных гарантий на портфельной основе и финансово-кредитных механизмах обеспечения граждан жильем.
Портфельные гарантии - это обязательства государства погасить перед банком до 80% нескольких кредитов (кредитного пула) предпринимателя, если он обанкротится.
Предполагается, что государственные гарантии на портфельной основе будут предоставляться в пределах 3% от плановых доходов общего фонда госбюджета или около 30 млрд грн. Из них львиная доля достанется "Укратодору".
"МСБ готовы гарантировать около 5 млрд грн, учитывая определенные ограничения. Будет выборка или нет - надо смотреть. Это новый инструмент, мы запускаем его фактически "с колес" за два месяца от идеи до реализации", - сказал в интервью "РБК Украина "министр финансов Сергей Марченко.
Читайте подробнее: "Дожмет" ли Зеленский банки: в правительстве придумали альтернативу кредитам "5-7-9%"
Экономическая правда
Читайте нас также в Telegram. Подписывайтесь на наши каналы "УП. Кляті питання" и "УП. Off the record"
powered by lun.ua