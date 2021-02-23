Венедиктова похвасталась делом Приватбанка и пообещала продолжение

Генеральный прокурор Ирина Венедиктова хвастается в соцсети тем, как объявляются подозрения по громкому делу Приватбанка, и советует "приготовиться" тем преступникам, до которых еще не добрались правоохранители.

Источник: генпрокурор в Facebook

Прямая речь: "Второй и третий пошли. Точный счет матча - тайна следствия.

Подчеркиваю - никакой политики, никаких проволочек, только доказательства, свидетельства, экспертные заключения и процессуальный прагматизм.

Дела так называемой группы "Приватбанка" - это далеко не единственная траектория движения нашего общего с НАБУ и САП локомотива. На все вопросы, которые волнуют общество уже много лет, будут предоставлены адекватные времени и пространству ответы.

Советую приготовиться тем свидетелям (пока), на деятельность которых правоохранители смотрели с закрытыми глазами - откроем. Уверена, этот намек понятен.

Движемся дальше".

Предыстория: 22 февраля в аэропорту "Борисполь" посадили самолет, на котором хотел сбежать из страны экс-первый заместитель председателя правления Приватбанка Владимир Яценко.

Позже стало известно, что Яценко, экс-главе правления Приватбанка Александру Дубилету и начальнику департамента финансового менеджмента финучреждения сообщили о подозрении в растрате чужого имущества на сумму 136 млн грн.

Следствие установило, что в декабре 2016 года трое высокопоставленных лиц банка, осознавая, что Приватбанк в ближайшее время будет признан неплатежеспособным и перейдет под контроль государства, подготовили и реализовали преступный план растраты денег финучреждения. Они противоправно насчитали и выплатили дополнительное вознаграждение в пользу связанного с банком юридического лица.