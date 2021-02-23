США ввели новые санкции против судна, которое строит "Северный поток–2"

Соединенные Штаты внесли в еще один санкционный список российский корабль-трубоукладчик "Фортуна", задействованный на строительстве газопровода "Северный поток-2".

Источник: Минфин США

Детали: Санкции введены также против российской компании КВТ-РУС, которая является владельцем судна.

Ограничения наложены в соответствии с американским законом CAATSA ( "Противодействие противникам Америки с помощью санкций").

Это следующие санкции после введенных 19 января. Тогда они предусматривали запрет на экспорт, банковские и валютные операции, блокирование активов и имущества.

Напомним:

В декабре "Фортуна" построила 2,6 км магистрали "Северный поток-2" в исключительной экономической зоне Германии.

Трубопровод закончен более 90%, и российская государственная энергетическая компания "Газпром" и его западные партнеры надеются закончить его в этом году. Значительная часть работы, оставшуюся сложная и находится в глубоких водах возле Дании.

Два предыдущие президента США, республиканец Трамп и демократ Барак Обама, выступили против проекта, поскольку он обойдет Украину, через которую Россия на протяжении десятилетий отправляла газ в Европу. Это может лишить Украину выгодных транзитных сборов и потенциально подорвать ее борьбу против российской агрессии.

Президент Джо Байден считает, что трубопровод является "плохой сделкой" для Европы.

Американские санкции остановили работу над газопроводом прошлого года после того, как Allseas, западная трубопроводная компания отказалась от участия в нем.