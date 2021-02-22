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Лоббисты из Украины пытаются испортить отношения власти с МВФ – Зеленский

Понедельник, 22 февраля 2021, 12:55
 

Президент Владимир Зеленский заявил, что в Украине есть лоббисты, которые пытаются испортить отношения украинской власти с Международным валютным фондом.

Источник: Зеленский на форуме "Украина 30. Инфраструктура"

Прямая речь: "Я считаю, что у нас нормальные отношения с МВФ. Я считаю, что внутри страны нам никто не помогает с этой темой, а наоборот.

Я знаю, что многие люди, много лоббистов работают отдельно с МВФ, рассказывая что здесь происходит в Украине: "Аяяй тут такое. Такое страшное, вот если бы мы были. Мы бы показали".

То есть помощников нет".

Детали: По словам Зеленского, он строит крепкую, независимую страну и с некоторыми вещами, которые предлагают международные партнеры, он соглашается, а с некоторыми нет.

Относительно проблемных вопросов Зеленский отметил, что есть много поправок в закон о ВСП, Конституционном суде.

При этом он добавил, что уверен в том, что до конца года Украина получит средства от МВФ, а если нет, то всегда есть "план Б, план В".

Украинская правда

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Зеленский МВФ

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