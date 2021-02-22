Степанов формально спрогнозировал, что новый карантин не повлияет на рынок труда

Министр здравоохранения Максим Степанов Украины спрогнозировал, что продолжение карантина до 30 апреля не окажет негативного влияния на рыночную среду и уровень занятости населения.

Об этом говорится в пояснительной записке МЗ за подписью Максима Степанова, которая была предоставлена ​​на рассмотрение Кабинета Министров перед введением адаптивного карантина, которую обнародовала экспертная организация StateWatch.

"Реализация проекта акта не окажет негативного влияния на рыночную среду, обеспечение защиты прав и интересов субъектов хозяйствования, граждан и государства. Реализация проекта акта не окажет влияния на отдельные регионы.

Реализация проекта акта не окажет влияния на рынок труда, уровень занятости населения", - говорится в разделе записки "Прогноз результатов".

При этом, согласно данным Государственной службы статистики, уровень безработицы населения по состоянию на III квартал 2020 составил 9,5%. За соответствующий период в 2019 году такой процент составил 7,3%, что может свидетельствовать об опосредованном влиянии введения карантинных ограничений на уровень занятости граждан Украины в прошлом году.

В пояснительной записке также отмечается, что проект акта не требует консультаций с общественностью, а также не касается вопросов социально-трудовой сферы и не требует согласования Общим представительским органом стороны работодателей на национальном уровне и Общим представительским органом репрезентативных всеукраинских объединений профсоюзов на национальном уровне.

Также по расчетам Минздрава реализация проекта акта не нуждается в финансировании из государственного или местного бюджетов.

"Из-за предыдущих карантинных ограничений на социальную поддержку населения из бюджета потратили более 12 млрд гривен, что также включает инициативу "8000" президента Владимира Зеленского для поддержки малого бизнеса. Поэтому, по нашему мнению, прогноз МЗ об отсутствии негативного влияния нового карантина на рынок труда является чисто формальным без реальных исследований", - заявил глава StateWatch Глеб Каневский.

"В пояснительной записке Степанов отметил успехи органов власти в борьбе с COVID-19. В частности, увеличение мощности системы оказания медицинской помощи.

По объяснениям министра, по состоянию на начало февраля 2021 насчитывалось свыше 67 тыс коек для оказания стационарной медицинской помощи больным COVID-19 и лицам с подозрением. Более 57 тыс из этих кроватей обеспечены централизованным снабжением кислорода", - говорится в сообщении.

Карантин на территории Украины продлится минимум до 30 апреля 2021 года, а в случае наступления в регионе признаков "красного" уровня эпидемической опасности на территории всего соответствующего региона будут вводиться "дополнительные ограничения, аналогичные ограничениям, которые были установлены с 8-25 января 2021", о чем говорится в записке.

"Проект акта был согласован с рядом министерств, но все замечания были учтены.

Например, МЗ отклонило предложение Министерства культуры, которая заключалась в исключении горнолыжного досуга из списка массовых мероприятий, подпадающих под карантин", - добавили в StateWatch.

Экономическая правда