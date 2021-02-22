Зеленский обещает восстановить замки и настроить аэропорты

Президент Владимир Зеленский описал свой план инфраструктурного развития Украины, в частности в последующие 3 года планируется реставрация замков и старых театров.

Источник: выступление Зеленского на открытии форума "Украина 30. Инфраструктура"

Прямая речь: "В этом году мы начали программу "Большая реставрация". Речь о восстановлении украинских замков, украинских музеев, наших театров, других жемчужин нашего исторического и культурного наследия. За три последующих года будет отреставрировано порядка 150 таких объектов по всей Украине".

Детали: Президент также сообщил о других инфраструктурных направлениях работы.

Зеленский похвалился, что за первый год реализации проекта "Большая стройка" в Украине проложили и отремонтировали 6,5 тыс. км дорог, из них 4 тісячи км дорог государственного значения и 2,5 тысячи км – местных дорог. По словам главы государства, цель на 2021 год – не уменьшить этот показатель, хотя некоторые называли такие планы "безумием".

Также среди планов – построить "обходную дорогу" вокруг Киева.

Второе направление – восстановление мостов. По словам Зеленского, в 2020 году в стране восстановлено или построено 216 мостов и мостовых переходов.

Третье направление – железная дорога: новые вагоны для "Укрзализныци", усовершенствование и обновление маршрутов. Президент подчеркнул: цель – чтобы дорога между городами занимала максимум 3-4 часа.

Также в плане пригородного сообщения внедряется "Сити-экспресс", этот проект стартует в Киеве, Харькове и Днепре.

Четвертое направление – авиасообщение. По словам Зеленского, планируется развитие региональных аэропортов в 16 городах Украины, в частности в Ужгороде и Полтаве.

Пятое направление касается морей и рек, концессии портов. Президент отметил, что закон о внутреннем водном транспорте должен перезапустить водное сообщение.

Также в планах – развитие индустриальных парков. По словам Зеленского, сейчас существует 46 индустриальных парков, но большинство из них – на бумаге.

Заместитель руководителя Офиса президента Кирилл Тимошенко на дальнейшей панели форума рассказал подробнее обо всех этих направлениях. Он отметил, что проект "Большая реставрация" – это проект президента, как и "Большое строительство",

Тимошенко также рассказал об инициативе "Путешествуй по Украине" ("Мандруй Україною").

Украинская правда