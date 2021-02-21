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Илон Маск считает текущий курс криптовалют завышенным

Воскресенье, 21 февраля 2021, 12:55
 

Основатель и глава Tesla Inc. Илон Маск считает завышенными курс криптовалют, в частности биткоина и эфира.

Источник: Маск в Twitter

Прямая речь: "Деньги - это всего лишь данные, которые позволяют нам избежать неудобств бартера. Эти данные, как и все данные, подвержены задержкам и ошибкам. Система будет развиваться к тому, что минимизирует и то, и другое. Поэтому я считаю курс биткоина и эфира завышенными".

Напоминаем:

9 февраля стало известно, что компанией Илона Маска Tesla купила криптовалюты Bitcoin на 1,5 млрд долларов. Тогда это вызвало рост цены крипты, которая вскоре устанавливала новый рекорд.

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