Илон Маск считает текущий курс криптовалют завышенным
Воскресенье, 21 февраля 2021, 12:55
Основатель и глава Tesla Inc. Илон Маск считает завышенными курс криптовалют, в частности биткоина и эфира.
Источник: Маск в Twitter
Прямая речь: "Деньги - это всего лишь данные, которые позволяют нам избежать неудобств бартера. Эти данные, как и все данные, подвержены задержкам и ошибкам. Система будет развиваться к тому, что минимизирует и то, и другое. Поэтому я считаю курс биткоина и эфира завышенными".
Напоминаем:
9 февраля стало известно, что компанией Илона Маска Tesla купила криптовалюты Bitcoin на 1,5 млрд долларов. Тогда это вызвало рост цены крипты, которая вскоре устанавливала новый рекорд.
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