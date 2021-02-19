Главный инсайт-2020 WOG - ценность компании в адаптивности (укр)

Компанія WOG у 2020 році зберегла обсяг продажів нафтопродуктів на рівні 2019 року та на 10% виросла у непаливному рітейлі – про це в інтерв’ю RAU.ua розповіла Владлена Русіна, операційний директор мережі АЗК WOG.

Владлена Русіна

2020 рік був складним для всіх – пандемія Covid-19 викликала низку неочікуваних змін у всьому світі, зруйнувала чимало планів. Суворі заходи карантину багато в чому змінили парадигму більшості бізнесів.

Проте, можна сказати, що цей рік навчив людей та компанії змінюватися та максимально швидко адаптуватися до ситуації. Так, по суті, "на плаву" залишилися ті компанії, які змогли вбудуватися в нові умови, швидко реагувати на нові виклики і адаптуватися до нинішніх реалій.

Головний інсайт-2020 компанії WOG – це те, що в сучасних умовах цінність для бізнесу полягає не стільки у системності, скільки у здатності швидко та гнучко реагувати на зміну ситуацій і бути готовими до будь-яких викликів.

"Загалом, 2020 рік став кризовим не тільки для бізнесу, але для всіх громадян. Рівень купівельної спроможності знизився. Відповідно, і споживання продукції знизилося – і це стосується не тільки ринку нафтопродуктів. Але, незважаючи на складні умови, нам вдалося зберегти обсяг продажів у межах минулого року. І це при тому, що у зв’язку із карантинними обмеженнями, клієнтопотік дещо знизився", – наголошує Владлена Русіна.

Так, у 2020 році середній чек в літрах на АЗК WOG зріс – люди почали купувати більший об’єм пального за одну заправку. Проте у гривневому еквіваленті рівень середнього чеку трішки знизився. Це пов’язано із ціною на пальне, яка нижча, ніж в попередньому році.

Владлена також відмітила, що не дивлячись на суворі карантинні заходи, у WOG Market не відчули значного відтоку клієнтів.

"У 2020 році порівняно з 2019-м в WOG Market присутнє зростання реалізації на рівні 10%. Якщо порівнювати чеки, то середній чек збільшився на 14% до попереднього року", – ділиться даними керівник компанії.

Щодо асортименту, то у 2020 році WOG Market суттєво поповнився новими товарними категоріями. Окрім значного розширення спектру товарів з антисептичними властивостями, компанія запустила низку колабораційних сезонних проектів. З них окремо можна виділити проект "Живі квіти", що на думку WOG має великий потенціал росту.