Шмыгаль о законе об оборонных закупках: Основные подзаконные акты приняты
Премьер Денис Шмыгаль заявил, что основные подзаконные акты, необходимые для реализации положений закона об оборонных закупках, приняты, а государственный оборонный заказ в этом году не сорван.
Об этом он сказал во время часа вопросов к правительству, отвечая на вопрос нардепов.
"Решением СНБО от 5 ноября установлен предельный срок для принятия подзаконных актов, необходимых для реализации положений закона о оборонные закупки. 15 февраля ни один из нормативных актов правительством утвержден не был.
Кто понесет ответственность за срыв требований законодательства и решения СНБО? ", - спросил у премьера нардеп от "Голоса" Сергей Рахманин.
"Основные акты по требованию законодательства на сегодняшний день являются принятыми и опубликованными. До 1 апреля заключительные положения позволяют принимать соответствующие подзаконные документы. Государственный оборонный заказ в этом году не сорван.
Если есть замечания к разработчикам, к тем, кто разрабатывал и подавал, вовремя или нет, подзаконные нормативные акты, к таким исполнителям применяются соответствующие дисциплинарные или кадровые взыскания за нарушение соответствующих сроков и сроков, установленных в ЗУ", - ответил Шмыгаль.
Напомним:
Министерство по вопросам стратегических отраслей промышленности и министерство обороны не обеспечили разработку и принятие до 15 февраля 2021 года подзаконных актов, необходимых для реализации положений ЗУ "Об оборонных закупках".
Экономическая правда
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