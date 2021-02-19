Фактор Витренко: Шмыгаль и ОП объяснили, почему Зеленский ветировал закон о конкурсах на госдолжности

Премьер Денис Шмыгаль и Офис президента заявили, что законопроект о возобновлении конкурсов на госслужбу ветировал президент, поскольку документ ограничивает выполнение полномочий заместителями министра, если должность министра вакантна.

Об этом Шмыгаль сказал во время часа вопросов к правительству в Верховной Раде.

"Витренко Юрий Юрьевич - первый заместитель министра энергетики, выполняет обязанности министра энергетики.

Вчера было наложено вето на соответствующий законопроект, который был принят Радой и не дал возможности и.о. министра энергетики управлять министерством, в частности, что очень важно, подписать годовые бюджетные программы, а это значит, что выплата зарплат шахтерам стоит под угрозой из-за ненаделения полномочиями и.о. министра энергетики или назначения министра энергетики", - заявил Шмыгаль.

"Это очень важный вопрос, его решение находится здесь, в парламенте", - добавил премьер.

"Мы безусловно и однозначно поддерживаем возобновление конкурсов на госслужбу и ждем соответствующего переголосования или голосования закона в новой редакции. Ветирование его состоялось из-за того, что неправильно были выписаны полномочия и.о. министров на время отсутствия министра на должности.

То есть этот закон совершенно не разблокирует работу Минэнергетики и оставляет без возможности выплаты зарплат всю энергетическую отрасль", - подчеркнул глава правительства.

Также Шмыгаль заверил, что "никакие шахты шоково закрываться не будут", по его словам, совместно с европейскими партнерами разработана программа "справедливой трансформации угольных регионов до 2050, до 2070 года".

В то же время в Офисе президента объяснили, что президент Владимир Зеленский просит Раду изъять из закона о возобновлении проведения конкурсов на должности госслужбы нормы об ограничении исполнения полномочий заместителями министра, если должность министра вакантна.

"Глава государства вернул в парламент этот закон со своими предложениями.

Президент поддерживает необходимость возобновления конкурсов на должности государственной службы, которые были приостановлены из-за ограничительных мер в связи с распространением коронавируса.

В то же время Владимир Зеленский обращает внимание Верховной Рады, что положения, в которых говорится о выполнении первым заместителем министра или заместителями министра (в период, когда должность министра вакантна) только отдельных полномочий министра, являются неприемлемыми, ведь нарушают конституционные нормы относительно назначения по представлению премьер-министра членов правительства ", - пояснили в ОП.

"Если в течение длительного времени народные депутаты не назначают министра - а такое не раз у нас бывало, - эти нормы закона приведут к параличу деятельности всего министерства. В стране, которая воюет и борется с коронакризисом, когда решение нужно принять немедленно, такое недопустимо", - заявил Зеленский.

"Поэтому глава государства предлагает парламенту изъять эти нормы и рассчитывает на полную поддержку со стороны народных депутатов", - заявили в ОП.

В то же время нардеп от "Слуги народа" Александр Качура сообщил в Telegram, что Комитет по вопросам организации государственной власти во внеочередном порядке в пятницу утром рассмотрел вето президента с предложениями по законопроекту о государственной службе.

"По всем предложениям президента было принято решение - одобрить и отправить в зал. С практически полной уверенностью можно сказать, что данные предложения будут рассматриваться сегодня в зале Рады", - написал Качура.

Напомним:

Глава Офиса президента Андрей Ермак заявил, что "с большой вероятностью" будет успешная третья попытка голосования в Раде за назначение министром энергетики Юрия Витренко.

Первый заместитель главы фракции "Слуга народа" Александр Корниенко заявил, что ответ на вопрос о голосовании за кандидатуру первого вице-премьера - министра энергетики можно будет дать после заседания фракции 15 февраля.

Юрия Витренко, кандидатуру которого уже дважды выносили на голосование парламента, попытаются в третий раз назначить первым вице-премьером - министром энергетики.

На заседании Верховной Рады 28 января Юрия Витренко со второй попытки не назначили на должность первого вице-премьера - министром энергетики.

Комитет по вопросам энергетики и жилищно-коммунальных услуг поддержал кандидатуру Юрия Витренко на должность первого вице-премьера-министра энергетики.

На заседании 17 декабря Верховная Рада не поддержала назначение бывшего исполнительного директора "Нафтогаза" Юрия Витренко на должность первого вице-премьер-министра – министра энергетики.

Кабмин на внеочередном заседании 21 декабря назначил Витренко первым заместителем министра энергетики. На него также возложили временное исполнение обязанностей министра.

Президент Владимир Зеленский приехал на заседание фракции "Слуга народа" и просил поддержать Витренко во время голосования в парламенте на должность министра энергетики, как наиболее независимого кандидата.

Вр.и.о. министра энергетики Юрий Витренко заявил, что сейчас не имеет права подписывать приказы своего ведомства, по его словам, нужно расширить управленческие полномочия и.о. министра.

Экономическая правда