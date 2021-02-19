"Укрпочта" перенесла с 23 февраля на март выпуск марок, посвященных армии

"Укрпочта" перенесла дату введения в обращение почтовых марок "Вооруженные Силы Украины. Сухопутные войска" с 23 февраля на 14 марта.

Об этом сообщает пресс-служба "Укрпочты".

"Укрпочта планировала ввести в обращение марки "Вооруженные силы Украины. Сухопутные войска" 23.02.2021. Эту дату выбрали как инфоповод для привлечения внимания к маркам, и как признак того, что эта страница истории давно в прошлом и нам в современной Украине есть, что противопоставить агрессору. Никоим образом не с целью почтить день советской армии, а наоборот - украинской.

Однако такая инициатива была воспринята украинцами неоднозначно. Мы осознаем чувствительность темы и прислушиваемся к мнению людей, поэтому принимаем позицию Генерального Штаба ВСУ перенести дату спецпогашения почтовых марок "Вооруженные Силы Украины. Сухопутные войска" на 14 марта - День украинского добровольца", - пояснили в компании.

В "Укрпочте" добавили, что всегда поддерживают украинскую армию и только за время российской оккупации выпустили более 20 художественных марок патриотической тематики.

"Завтра Укрпочта выпускает марку "Орден Героев Небесной Сотни" и мы надеемся, что настоящие патриоты Украины уделят такое же внимание этому выпуску, как и выпуску, посвященному Вооруженным силам Украины", - говорится в сообщении.

Напомним:

Сообщалось, что "Укрпочта" решила 23 февраля запустить марку, посвященную украинской армии, но в Минобороны выразили протест против этого.

Экономическая правда