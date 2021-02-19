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Маск вернул себе звание самого богатого человека в мире

Пятница, 19 февраля 2021, 09:00
 

Основатель компании Tesla и SpaceX Илон Маск 18 февраля вернул себе звание самого богатого человека в мире.

Источник: Bloomberg

Детали: Сейчас состояние Маска оценивается в 200 миллиардов долларов.

На втором месте находится основатель Amazon Джефф Безос, чье состояние оценивается в 194 миллиарда долларов.

Третье место по-прежнему занимает глава Microsoft Билл Гейтс, у которого больше 136 миллиардов долларов.

Издание напоминает, что 16 февраля основатель Amazon Джефф Безос вернулся на первую строчку рейтинга самых богатых людей планеты Bloomberg Billionaires Index и пробыл в лидерах почти три дня. Изменения в лидерах рейтинга были вызваны колебанием цены акций компаний Маска.

Справка:  Безос бессменно возглавлял рейтинг Bloomberg Billionaires Index почти 3 года - до 7 января 2021, когда Маск впервые стал лидером. "Как странно", - написал тогда Маск в Twitter в ответ на твиты относительно этой новости. "Ну, вернемся к работе ...", - добавил он.

Украинская правда

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Маск деньги мир

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