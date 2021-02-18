СБУ предотвратила контрабанду ценной древесины в ЕС на 300 тысяч евро
Четверг, 18 февраля 2021, 20:40
Сотрудники Службы безопасности Украины пресекли незаконный экспорт в ЕС ценной древесины на 300 тысяч евро.
Об этом сообщает пресс-служба СБУ в Telegram.
"Сотрудники спецслужбы установили, что частная компания планировала вывезти продукцию в Евросоюз под видом других видов древесины. Для этого в таможенной документации была внесена ложная информация.
Авто, загруженное древесиной, задержали во время оформления груза на посту "Черкассы-центральный" Киевской таможни. По данному факту начато уголовное производство", - говорится в сообщении.
Экономическая правда
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