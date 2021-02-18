Сайт СБУ не работает из-за мощной DDOS-атаки

Сайт СБУ работает с определенными техническими перебоями, поскольку на него идет мощная DDOS-ат

ака, уже не первый день.

Источник: пресс-секретарь СБУ Артем Дегтяренко в комментарии "Украинской правде"

Прямая речь Дегтяренко: "Очевидно, что она связана с последними активными действиями Службы по защите национальных интересов и противодействия Российской Федерации, ведет гибридную войну против Украины, в том числе и в информационном пространстве".

Детали: Отмечается, специалисты СБУ работают над тем, чтобы как можно быстрее наладить бесперебойную работу сайта.

Сейчас всю информацию спецслужбы публикуют в соцсетях.

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