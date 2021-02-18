Зеленский планирует уже через несколько лет поднять Украину в топ-20 цифровых стран

Президент Владимир Зеленский рассчитывает, что Украина за несколько лет войдет в топ-20 цифровых стран мира.

Источник: сообщение на сайте Офиса президента о встрече Зеленского с вице-премьер-министром - министром цифровой трансформации Михаил Федоров

Прямая речь Зеленского: "Впервые в истории Украины государство переходит на системный проектный подход. Такая мощная структура поможет трансформировать Украину на всех уровнях - от общенационального до местного.

И позволит уже через несколько лет войти в топ-20 цифровых государств мира"

Детали: Федоров сообщил о запуске 94 проектов цифровой трансформации в сферах образования, здравоохранения, юстиции, экономики и торговли, энергетики, инфраструктуры и тому подобное.

По его словам утвержденный правительством перечень проектов будет реализован в течение трех лет и будет способствовать развитию цифрового государства.

Среди проектов цифровой трансформации на следующие три года: е-нотариат, е-имущество, е-градостроительства, е-школа, е-соцзащиту, е-миграция, е-больница, е-разрешение и тому подобное.

Предыстория:

16 февраля Верховная Рада приравняла электронные водительские права в бумажных.

15 апреля 2020 Кабинет министров принял постановление о электронные паспорта в приложении Дія, сделав паспорта в смартфоне цифровыми аналогами бумажных документов.

Украинская правда