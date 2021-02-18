Facebook вводит санкции из-за требования Австралии платить за новости

Facebook заблокирует возможность австралийским пользователям просматривать и обмениваться новостями, размещенными на платформе - это стало ответом на законопроект австралийских властей, который заставит Google и Facebook платить медиа за оригинальный контент.

Источник: руководитель Facebook в Австралии и Новой Зеландии Уильям Истон

Прямая речь: "Предложенный закон принципиально неправильно понимает отношения между нашей платформой и авторами, которые используют ее для обмена новостным содержанием. Это поставило нас перед суровым выбором: попытаться соблюдать закон, который игнорирует реалии этих отношений, или не разрешать новости на нашей платформе в Австралии.

С тяжелым сердцем мы выбираем последнее".

Детали: По словам Истона, это новое австралийское законодательство создает прецедент, когда правительство решает, сколько платит сторона, которая уже получает выгоду от бесплатной услуги.

Отмечается, что обмен между Facebook и авторами новостей идет на пользу последним, тогда как для компании прибыль от новостного бизнеса минимальная: новости составляют менее 4% содержимого, которое люди видят в своих лентах.

Почему это важно: Верховная Рада Украины приняла за основу законопроект №4184, который обяжет интернет-гигантов, которые работают в Украине, платить налоги в украинский госбюджет. Речь идет о технологических гигантах - Apple, Google, Microsoft, Netflix, Wargaming Group, Bloomberg, Alibaba, Booking.com.

Предыстория:

В Австралии планируют принять Кодекс ведения переговоров со СМИ. Законопроект, представленный Австралийской комиссией по вопросам конкуренции и защиты потребителей, позволяет ряде СМИ договариваться с Google и Facebook о том, сколько интернет-гиганты будут платить им за размещение ссылок на материалы СМИ. Если стороны не смогут договориться об этом в течение 3 месяцев, они могут обратиться в арбитражный суд.

Компания Google также пригрозила Австралии отключением интернет-поиска. Руководитель Google Australia Мел Сильва заявила, что законопроект "создает необоснованные и плохо контролируемые финансовые и операционные риски" для компании, а "возможность свободно переходить по ссылкам является фундаментальной для интернет-поиска".

Украинская правда