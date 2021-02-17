Старт в TikTok. Завоюйте новый канал продвижения

Среди его пользователей не только подростки, но и платежеспособная аудитория в широком диапазоне от 20 и до 50+ лет, которые проводят в приложении в среднем 52 минуты в день.

Поэтому TikTok — идеальное место для общения с любой целевой аудиторией, для создания контента с упоминанием бренда и привлечения внимания потенциальных клиентов. Среди песен, скетчей и танцев есть место для серьезного, полезного контента и, конечно, для бизнес аккаунтов. А это значит, что стоит спешить освоить эту соцсеть раньше, чем это сделают ваши конкуренты. Как?

15 марта мы стартуем новый онлайн-курс "Продвижение в TikTok", где будем учиться успешно продвигаться и продавать в новой соцсети. Узнаем, как использовать весь потенциал видео формата для трансляции своих сообщений, научимся следить за популярными трендами и челленджами, подхватывать и создавать свои. Построим стратегию для раскрутки и роста подписчиков уже за 6 недель обучения.

Для кого этот курс?

Курс создан для смм-щиков, маркетологов, которые хотят завоевать новый канал, чтобы рассказать аудитории о себе и завоевать их доверие, которое приведет к широкой узнаваемости бренда.

Что вы получите после прохождения курса?

Уверенность в соцсети TikTok и четкое понимание нужен ли канал.

Определите цели и задачи канала TikTok.

Список ТОП-тем контента для собственного бизнеса.

Навыки написания сценария под каждый формат креатива.

Отснятые видео-ролики для публикации в TikTok.

Навыки работы с видео, предпродакшн, продакшин, постпродакшн.

Продуктивные методы продвижения в сети TikTok.

Навыки работы с рекламой в Украине.

Правила общения с аудиторией.

Сформированный канал TikTok, который будет набирать постепенно подписчиков.

Практические домашние задания, советы, свежая теория и личный опыт наших лекторов помогут в реальном времени использовать полученные на курсе знания, получать ответы на возникшие в процессе вопросы. Научимся делать качественный контент, достойный места в рек.

Количество мест на курсе ограничено, поспешите забронировать свое!

Успейте приобрести курс до 9 марта со скидкой 20%!

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