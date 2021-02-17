Украина возвращается к адаптивному карантину – Шмыгаль

Премьер-министр Денис Шмыгаль заявил, что Украина вернется к адаптивному карантину со следующей недели.

Премьер-министр Денис Шмыгаль заявил, что Украина вернется к адаптивному карантину со следующей недели.

Источник: заседание правительства 17 февраля, министр образования Сергей Шкарлет в Telegram

Прямая речь Шмыгаля: "Хочу анонсировать возвращение к модели адаптивного карантина, когда в пределах области будет устанавливаться тот или иной уровень карантина в зависимости от эпидемиологической ситуации".

Прямая речь министра здравоохранения Максима Степанова: "Предлагаем продлить на территории Украины срок действия карантина до 30 апреля".

Детали: По словам премьера, как и в прошлый раз будет 4 уровня эпидемиологической опасности, каждый из которых будет иметь четкие ограничения, критерии и определения.

Шмыгаль добавил, что решение вступит в действие на следующей неделе, поэтому "все украинцы смогут заблаговременно с ним ознакомиться и подготовиться".

По словам Степанова, адаптивный карантин будут вводить, поскольку "все предыдущие карантины дали результаты". Он добавил, что Украина сейчас на 34-м месте в Европе по смертности на миллион населения, тогда как в Великобритании смертность в три раза выше, а во Франции – в 2 раза выше, чем в Украине.

Министр добавил, что на территории страны с 24 февраля будут действовать 4 уровня адаптивного карантина – "зеленый", "желтый", "оранжевый" и "красный". В то же время, будут введены и некоторые послабления карантина.

"Желтый" уровень – будет базовым для всей страны, пока не будет достигнут "зеленый" или "красный" уровень.

На "желтом" уровне разрешат проводить культурные и спортивные массовые мероприятия, если для 1 человека предусмотрены 4 кв метра площади или с наполненностью зала до 50% (ранее было 5 кв.м на одного человека). Также будет разрешено посещение учебных заведений группами не более 20 человек.

Футбольные матчи смогут проводиться со зрителями, но с определенными ограничениями их количества на трибунах.

Кроме того, ресторанам, барам и другим заведениям питания разрешат работать до 24:00 (ранее было до 23:00).

"Оранжевый" уровень будут вводить, когда будет превышен один из показателей (загруженность коек с кислородом для ковидних больных – более 65%, количество тестирований в течение последних 7 дней на 100 тысяч населения меньше 300, количество госпитализаций с коронавирусом в течении 7 дней на 100 тысяч населения – более 60, коэффициент выявления больных коронавирусом во время тестирования – больше 20%, рост общего количества госпитализаций за 7 дней – более 50%).

"Красный" уровень в регионе будут вводить, если превышены два показателя из вышеприведенных в течение 3 дней подряд.

На "красном" уровне будут действовать ограничения, которые действовали во время строгого карантина в январе: закрыты ТРЦ, рынки, заведения общественного питания, кинотеатры, театры, заведения образования (кроме детских садов и начальных классов в школах), спортзалы, бассейны и тому подобное.

По словам Шкарлета, с 22 февраля на всей территории Украины устанавливается "желтый" уровень.

В соответствии с ним в области образования запрещается посещение учебных заведений, когда на самоизоляции из-за контакта с пациентом с подтвержденным диагнозом COVID-19 находится более 50% учащихся и персонала заведения.

Также запрещено проведение массовых мероприятий (спектаклей, праздников, концертов) при участии учеников с более чем одной группы/класса и в присутствии зрителей (посетителей).

"Красный" уровень эпидемической опасности определяется решением Государственной комиссии по вопросам ТЭБ и ЧС по инициативе министра здравоохранения.

В случае установления "красного" уровня эпидемической опасности будут продолжать работу детсады и специальные учебные заведения, учащиеся 1-4 классов будут учиться в обычном режиме. Для всех остальных введут дистанционное обучение.

Предыстория:

В марте-апреле 2020 года в Украине действовал локдаун, летом действовал адаптивный карантин по зонам, в ноябре власти вводили "карантин выходного дня" на три уикенда (с 14 по 30 ноября), а в январе 2021 года – усиленный карантин на 17 дней (с 8 по 24 января включительно).

По данным МОЗ, последние две меры помогли сбить "волну" распространения COVID-19.