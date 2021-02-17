Заказать и восстановить водительское удостоверение можно будет онлайн

Кабмин на заседании 17 февраля поддержал постановление, которое предоставляет возможность заказать и восстановить водительское удостоверение онлайн - через приложение "Дія" или через Единый государственный веб-портал электронных услуг.

Об этом сообщил в Telegram премьер Денис Шмыгаль.

"Правительство поддержало постановление о введении такой услуги через приложение Дія или через Единый государственный веб-портал электронных услуг.

Кроме того, еще одним решением мы предлагаем ввести регистрацию новых авто прямо в автосалонах, чтобы люди сразу могли получить и номерные знаки, и техпаспорт", - написал глава правительства.

Также он приветствовал решение Рады, которая накануне поддержала закон, который приравнял электронное водительское удостоверение и свидетельство о регистрации транспорта к бумажным документам.

Как отмечает министр цифровой трансформации Федоров, пластиковое удостоверение можно будет забрать в сервисном центре МВД. Запустить услугу планируют в апреле.

Напомним:

Правительство поддержало инициативу Министерства внутренних дел по упрощению процедуры приобретения транспортного средства.

Принятый Верховной Радой во вторник закон 2695 предусматривает, что водительское удостоверение, свидетельство о регистрации транспорта и ОСАГО в приложении "Дия" можно использовать наравне с бумажными.

Экономическая правда