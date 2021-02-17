Правительство поддержало постановление о введении такой услуги через приложение "Дія" или Единый государственный вебпортал электронных услуг.
Зарегистрировать новое авто можно будет прямо в салоне
Среда, 17 февраля 2021, 13:55
Правительство поддержало инициативу Министерства внутренних дел по упрощению процедуры приобретения транспортного средства.
Источник: глава МВД Арсен Аваков в Twitter
Детали: По словам Авакова, теперь зарегистрировать авто для доставки и получить полный комплект документов возможно прямо в автосалоне без посещения сервисного центра МВД.
Уряд підтримав ініціативу МВС щодо спрощення процедури придбання транспортного засобу. Тепер зареєструвати 🚕🏍🚚 та отримати повний комплект документів можливо прямо в автосалоні без відвідування СЦ МВС.
Це – черговий крок до створення сучасного державного сервісу МВС!🖖🙂 pic.twitter.com/Lec5Biu0c3
— Arsen Avakov (@AvakovArsen) February 17, 2021
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