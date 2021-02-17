В Италии Facebook оштрафовали на 7 млн евро за обращение с данными пользователей
Итальянский регулятор (Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato) оштрафовал на 7 млн евро компанию Facebook за невыполнение предыдущего распоряжения по поводу обращения с данными пользователей.
Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на La Repubblica.
Штраф наложили за "невыполнение распоряжения прекратить ненадлежащее обращение с данными пользователей и за неопубликованное заявление об исправлении, как того требовал регулятор".
Это распоряжение регулятора появилось еще в ноябре 2018 года.
Тогда орган решил, что Facebook должен был еще на этапе регистрации предупреждать пользователей, что будет собирать данные об их активности в коммерческих целях, фактически в обмен на бесплатное пользование программой.
По мнению регулятора, предоставленной пользователям информации было недостаточно и в ней четко не разграничивали вопрос о данных, необходимых для персонализации сервиса - удобного взаимодействия с другими людьми в соцсетях, и данных, собираемых для таргетирования рекламных кампаний.
Регулятор тогда наказал компанию штрафом в 5 млн евро, обязал прекратить такую практику и опубликовать соответствующее заявление на итальянской странице компании, а также распространить его для всех итальянских пользователей Facebook.
По заключению органа, их решение не выполнили - заявление не было опубликовано и Facebook, хотя и убрал утверждение о бесплатности платформы, при регистрации не предоставляет четкой информации о сборе и использовании данных с коммерческой целью.
Представитель Facebook прокомментировал, что компание принимет во внимание решение регулятора, но подождет выводов апелляционной инстанции еще по поводу первого решения, которое обжаловали.
"Для нас очень важна защита приватности и мы уже внесли ряд изменений, в том числе в условия пользования, чтобы прояснить, как мы используем данные для предоставления услуг персонализированной рекламы", - отметил он в комментарии.
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