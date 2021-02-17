Все разделы
Укр / Рус

В Украине впервые продают бывшую тюрьму

Среда, 17 февраля 2021, 09:00
 

Минюст совместно с Фондом госимущества выставил Ирпенский исправительный центр (№132), который находится в Коцюбинское на Киевщине.

Источник: ФГИ, министр юстиции Денис Малюська в Facebook

Прямая речь Малюськи: "Большая распродажа тюрем" дошла до этапа первого аукциона.

Если кто имеет лишних 220 млн и хочет приобрести небольшую тюрьму в нескольких километрах от Киева - welcome.

Напомню: 70% поступлений от продажи будут потрачены на развитие новой тюремной инфраструктуры, которая будет отвечать европейским стандартам.  30% - пополнит государственный бюджет ".

 
 

Детали: На сайте ФГИ отмечается, что стартовая цена тюрьмы более 220,2 млн гривен (220 211 588 грн).

"Неработающее учреждение, где раньше удерживали заключенных, расположено в центре Коцюбинского - анклаве Святошинского района Киева. Оно имеет 8,3 га земельных участков и здания общей площадью 27830,6 м²", - добавили в ведомстве.

Напомним: Ранее сообщалось, что аукционы по продаже тюрем, которые были анонсированы Минюстом в августе 2020 года, начнутся в феврале.

Украинская правда

Читайте нас также в Telegram. Подписывайтесь на наши каналы "УП. Кляті питання" и "УП. Off the record"

Мінюст приватизация Фонд госимущества

powered by lun.ua
Материалы по теме
В Украине в 2020 году "просел" рынок жилой недвижимости 9 февраля 2021, 11:05
Дело "Мотор Сичи": В Минюсте рассказали о подготовке к арбитражу 5 февраля 2021, 18:20
Дело "Укрнафты" на 6 млрд долларов: Украина выиграла Стокгольмский арбитраж у Коломойского 4 февраля 2021, 19:00
Экономическая правда
Укр / Рус
Поиск на сайте
Подпишитесь на наши уведомления!