Все разделы
Укр / Рус

Украина и Канада начнут переговоры по расширению Соглашения о свободной торговле

Вторник, 16 февраля 2021, 19:57

Украина и Канада договорились в ближайшее время начать переговоры по расширению действия положений Соглашения о свободной торговле на сферу услуг и инвестиций.

Об этом говорится в заявлении МИД по итогам телефонного разговора министра иностранных дел Дмитрия Кулеба и его канадского коллеги Марка Гарно, сообщает "Европейская правда".

"Министры обсудили активизацию взаимодействия Украины и Канады в политической, оборонной, торговой, инвестиционной и миграционной сферах", - говорится в сообщении.

Кулеба проинформировал собеседника о приоритетах деятельности Крымской платформы как площадки для консолидации международных усилий по деоккупации Крыму и пригласил канадскую сторону принять участие в ее инаугурационном саммите в этом году.

Марк Гарно заверил, что Канада в дальнейшем неуклонно поддерживает суверенитет и территориальную целостность Украины.

Министры подчеркнули важность координации дальнейших действий и формирования общих позиций в рамках подготовки к следующему этапу переговоров с Ираном для привлечения к ответственности виновных в сбивании самолета рейса PS752 и достижения справедливости для жертв трагедии и их родственников.

Ранее Украина и Канада договорились о создании рабочей группы по вопросам мобильности, которая, в частности, будет работать над вопросом упрощения режима поездок граждан двух стран.

Европейская правда

Читайте нас также в Telegram. Подписывайтесь на наши каналы "УП. Кляті питання" и "УП. Off the record"

торговля

powered by lun.ua
Материалы по теме
В правительстве надеются подписать соглашение с ЕС о "промышленном безвизе" в этом году 17 февраля 2021, 14:55
Украина существенно сократила отрицательное сальдо внешней торговли – Минэкономики 16 февраля 2021, 10:40
Всемирную торговую организацию впервые возглавит женщина 15 февраля 2021, 17:25
Экономическая правда
Укр / Рус
Поиск на сайте
Подпишитесь на наши уведомления!