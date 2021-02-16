Рада возобновила конкурсы на госдолжности

Парламент принял закон "О внесении изменений в некоторые законы по восстановлению проведения конкурсов на занятие должностей государственной службы и других вопросов государственной службы".

Источник: пресс-служба Рады

Детали: "За" проголосовали 289 нардепов. Закон направлен на восстановление конкурсов на занятие должностей государственной службы.

Отмечается, что конкурсы на должности, занятые лицами, работающими по контракту на время коронавирусного карантина, должны быть объявлены в течение шести или девяти месяцев со дня вступления закона в силу.

Контракты, заключенные на время карантина, будут действовать до назначения победителей конкурсов.

Согласно изменениям, в случае, если должность министра вакантна более 60 дней, одно и то же лицо, которое занимает должность первого заместителя министра или заместителя министра, не может выполнять обязанности министра более 30 дней.

Изменения также предусматривают, что одна и та же кандидатура на должность члена Кабинета министров не может быть подана ​​более трех раз в течение года, а также трижды подряд в течение текущего созыва Верховной рады.

Напомним:

Конкурсы на госдолжности были остановлены в апреле прошлого года из-за пандемии. На государственные должности работников нанимали по контракту.

В июле Верховная рада утвердила проект закона о возобновлении конкурсов, но президент Владимир Зеленский наложил на него вето и предложил внести изменения в статью 87-1, которая позволяет увольнять госслужащих категории А в течение 4 месяцев после назначения руководителей соответствующих органов.

Еще в августе в программе помощи ЕС правительству Украины напоминали о необходимости возобновить конкурсы для назначений на государственную службу.