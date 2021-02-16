Россия готова вернуться к Договору об открытом небе, если это сделают США

Россия готова вернуться к Договору об открытом небе, если США сделают то же самое, но не будет "вечно ждать" американского решения.

Об этом заявил заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на РИА "Новости".

"Мы оставляем двери открытыми. Но коллеги в Вашингтоне и других натовских столицах должны понимать, что мы тоже не будем до бесконечности ждать, когда они соберутся, наконец, с мыслями, и у себя там проанализируют, взвесят "за" и "против", и определятся, готовы или не готовы США вернуться к договору", - сказал Рябков.

По его словам, процедура выхода из этого договора, начатая Москвой, все еще продолжается и будет завершена, "если к тому времени Соединенные Штаты не уведомят нас о готовности вернуться к положениям соглашения".

"Россия передаст депозитариям - это Венгрия и Канада - ноту о том, что она выходит из Договора. И с того момента начнется шестимесячный срок, определенный самим договором, предшествующий моменту официального выхода", - добавил Рябков.

Напомним, 15 января Министерство иностранных дел РФ сообщило о начале внутригосударственных процедур по выходу России из Договора об открытом небе.

Как известно, 22 ноября 2020 года Совет национальной безопасности Соединенных Штатов подтвердил выход страны из Договора об открытом небе.

В мае прошлого года президент США Дональд Трамп заявил, что принял решение о выходе из Договора об открытом небе, но оставлял возможность вернуться к его выполнению, если и Россия будет полностью его выполнять.

США считают, что Россия годами грубо нарушала соглашение.

Договор 1992 года позволяет 34 государствам-членам осуществлять невооруженные наблюдательные полеты над территориями друг друга.

Как известно, в августе 2019 года США официально вышли из Договора о ядерных силах средней дальности с Россией, положив конец эпохальному пакту о контроле над вооружениями, ограничившему разработку ракет наземного базирования дальностью от 500 до 5500 км.

Европейская правда