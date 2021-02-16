"Доступные кредиты 5-7-9%": Объемы займов превысили 20,5 миллиардов

С начала старта программы "Доступные кредиты 5-7-9%" уполномоченные банки выдали 8791 займов на общую сумму в 20,5 млрд грн.

Об этом сообщает пресс-служба Минфина.

Отмечается, что из общей суммы в 20,5 млрд грн 11,919 миллиарда гривень были выданы в качестве рефинансирования предварительно полученных займов.

3,745 миллиарда предприниматели получили на инвестиционные цели и 4,851 миллиарда гривень в качестве антикризисных кредитов.

"За последнюю неделю уполномоченные банки выдали 161 кредитов на общую сумму 293 млн гривень", - говорится в сообщении.

На сегодня Фонд развития предпринимательства уже заключил соглашения о сотрудничестве с 25 банками.

Напомним:

Сообщалось, что с начала действия программы "Доступные кредиты 5-7-9%" уполномоченные банки выдали 8630 займов на общую сумму в 20,2 млрд грн.

Экономическая правда