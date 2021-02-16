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Украина приравняет электронный паспорт к бумажному – Минцифры

Вторник, 16 февраля 2021, 09:45
 

Министр цифровой трансформации Михаил Федоров заявил, что Украина станет первым в мире государством, где цифровой паспорт юридически приравняют к обычным.

Источник: "Правительственный портал" со ссылкой на Федорова

Прямая речь Федорова: "После принятия необходимого закона в мире сформируется бренд Украины как "цифрового государства" - мы станем первой страной, разрешающей цифровые паспорта. Это также упростит внутренние процессы по запуску новых цифровых продуктов".

Предыстория:

Сейчас цифровые паспорта (ID-карта и биометрический паспорт) - доступны в приложении "Дия".

В апреле 2020 года Кабмин одобрил постановление, которым признал паспорта в смартфоне цифровыми аналогами бумажных документов. Их можно использовать для предоставления полиции и получения почтовых услуг, но они не предусматривают возможности предъявления е-паспорта для выезда за границу.

В начале февраля 2021 года Верховная Рада приняла в первом чтении законопроект №4355, которым разрешается использование цифровых паспортов наравне с бумажными.

Украинская правда

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Минцифра

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