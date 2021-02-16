"Чтобы снегопад не застал врасплох": "САМГАЗ" позаботился об украинцах (фото)

Фото з сайту "САМГАЗ"

Компанія почала виготовляти...лопати для прибирання снігу.

У зимовий час лопата для прибирання снігу обов'язково повинна бути в будинку або автомобілі, щоб снігопад не застав зненацька, - йдеться на офіційному сайті компанії.

У компанії запевняють, їхні лопати практичні й довговічні. Ківш виготовлений із легкого та стійкого до вологи матеріалу – алюмінію з наконечником із нержавіючої сталі.

Лопати з алюмінію легші, а широкий ківш допомагає за раз прибрати більшу територію.

Держак може бути алюмінієвий або дерев'яний. Бажано, щоб у держака була Т-подібна ручка, тоді користуватися нею буде значно зручніше.

Компанія "САМГАЗ" пропонує купити лопату алюмінієву для прибирання снігу з алюмінієвим або дерев'яним держаком, з Т-подібною ручкою або без неї.

Фото з сайту "САМГАЗ"

Ціни – доволі демократичні.