Киевское метро снова меняет турникеты и ставит огнеупорные двери

"Киевский метрополитен" в очередной раз осуществляет замену турникетов, а также устанавливает на станциях металлические огнеупорные двери.

Источник: КП "Киевский метрополитен" в Facebook

Детали: 12 февраля на станции "Контрактовая площадь" завершили установку новых турникетов на входе с улицы Верхний Вал.

Вертикальные турникеты высокие – поэтому хулиганам вряд ли удастся их перепрыгнуть.

Такие турникеты уже установлены на станциях "Сырец", "Площадь Льва Толстого", "Героев Днепра", "Харьковская".

Они принимают все электронные способы оплаты проезда: qr-билет, Kyiv Smart Card, Карточку киевлянина и бесконтактную банковскую карточку.

Как отмечает "Киевский метрополитен", такие контрольно-пропускные пункты являются "антивандальными" и применяются в европейских метрополитенах.

Тем временем на станции Арсенальная заменили часть оригинальных деревянных дверей на серые металлические.

На возмущение киевлян, что эта станция – памятник архитектуры, поэтому там можно делать исключительно реставрацию с сохранением вида всех элементов, в КП сослались на государственные строительные нормы (ГСН).

Дословно пресс служба метро: "Нам тоже эти двери не нравятся, но по ГСН должны быть именно такие – металлические противопожарные, они у производителей типичны. Замена производится достаточно давно и постепенно будут все двери только такого вида.

Если кто-то из производителей сможет по той же цене и соответствующей сертификацией сделать дизайнерское решение, готовы рассматривать".

Напомним: 31 декабря 2020 года на станции "Контрактовая площадь" заработали часы, показывающие время до прибытия поезда метро (а не от отправки предыдущего). Проект реализовало ООО "Транс-Медиа".

Устройство в реальном времени осуществляет расчет расстояния и показывает на дисплее, сколько осталось ждать до посадки в вагон.

На экранах также должны отображаться текущее время, дата и погода.

Предполагается, что на каждой станции таких часов будет не менее 12. Монтаж проведут в течение 2021 года.

Украинская правда