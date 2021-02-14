Поставок электричества из РФ можно избежать в будущем – Витренко

Украина сможет обойтись без импорта электроэнергии из Российской Федерации, если подготовится к следующему отопительному сезону, в частности, должным отремонтирует атомные энергоблоки и блоки ТЭС.

Источник: исполняющий обязанности министра энергетики Юрий Витренко в интервью "Радіо Свобода"

Детали: По словам главы энергетического ведомства, импорта электроэнергии из Российской Федерации можно избежать, однако это требует ряда системных решений.

Витренко не стал обвинять предшественников в сложившейся ситуации, но отметил, что Украина до сих пор зависима от энергосистем Беларуси и России, в то время, когда от этого уже можно было избавиться.

Прямая речь: "Например, если бы летом ремонтировались те блоки, о которых мы говорим, и они бы все работали, не нужно было бы ничего импортировать. А когда летом нормально не ремонтируется, переносится ремонтная программа "Энергоатома", когда нет нормального объединения с европейской системой, мы приходим к тому, что, к сожалению, есть фактическая зависимость работы системы от перетоков электроэнергии, поступающей, например, с той же Беларуси. Иначе сбалансировать систему без веерных отключений практически невозможно.

Нужно летом этого года готовиться к отопительному сезону следующего года. То есть ремонтировать блоки, обеспечивать углем склады соответственно, всю систему сделать так, чтобы мы следующий отопительный сезон обеспечивали себя своей электроэнергией. Мы это можем делать. Еще раз, у нас 13 блоков сейчас только тепловых станций в ремонтах. 13 блоков! Если бы этого не было, то не было бы проблем".

Дополнительно: Витренко напомнил о важном шаге по отсоединению от энергосистемы с Россией и Беларусью и присоединению к системе с ЕС, который до сих пор не имплементирован. По словам и.о. министра, это планировалось еще в 2017 году, а сейчас ожидается в 2023 году.

Прямая речь Витренко: "Этот план, который был в 2017 году, как раз и предполагает, что в 2023 году мы должны присоединиться. В 2022 году мы в течение двух недель (одна неделя зимой, одна неделю летом) будем работать в автономном режиме. Но это можно было сделать раньше".

Напомним: Украина 1 февраля возобновила импорт электроэнергии из России.