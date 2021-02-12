Нужна консультация врача или тест на COVID-19? Толока УП поможет сэкономить (укр)

Що для вас значить турбота?

Можливо, турбота для вас – нагадати близьким вдягти теплішу захисну маску під час морозів, застерігти від падіння буруль або навіть сказати "будьте здорові", коли хтось пчихає?

Можливо, участь у Толоці УП – це також вияв турботи про тих, хто вам небайдужий.

Що таке Толока УП?

Толока УП – рівень членства у Клубі УП, на якому наші читачі отримують ексклюзивні бонуси та знижки від бізнес-партнерів "Української правди".

Якщо вам потрібно зробити тест на СOVID-19 або проконсультуватися з лікарем, на Толоці УП ви отримаєте знижки зокрема і на ці послуги.

Долучайтеся і користуйтеся промокодами від партнерів Толоки:

🧪 Медична лабораторія "Нова Діагностика"

- 10% на COVID-тестування та усі види лабораторних аналізів

- 50% на послугу виклику медсестри у Києві та Київській області

🩺 Медичний онлайн-хаб Doc.UA

- 10% на онлайн-консультацію із практикуючим лікарем

Учасники Толоки підтримують видання від 125 грн на місяць або від 1000 грн на рік і мають доступ до ексклюзивних пропозицій на книжки і каву, ресторани, одяг і взуття, таксі та інші корисні сервіси.

Як стати бізнес-партнером Толоки УП?

Заявки на участь у Толоці УП для компаній приймаються на пошту club@pravda.com.ua. Розміщення на Толоці УП для бізнес-партнерів – безкоштовне.

Основні критерії співпраці:

- Партнери Толоки УП працюють у B2C сегменті;





- Партнери Толоки УП пропонують ексклюзивні умови промокодів для підписників Толоки УП;



- УП не співпрацює із політичними та релігійними організаціями, а також компаніями, які пропонують послуги або товари такого спрямування;





Ми надаємо перевагу українським виробникам та стартапам.





"Українська правда" запустила Клуб читачів у червні 2020 року. 30 вересня у Торгово-промисловій палаті України видання презентувало наступний рівень членства у Клубі читачів – Толоку УП. Вже 39 компаній приєдналася до Толоки УП.