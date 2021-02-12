Нужна консультация врача или тест на COVID-19? Толока УП поможет сэкономить (укр)
Що для вас значить турбота?
Можливо, турбота для вас – нагадати близьким вдягти теплішу захисну маску під час морозів, застерігти від падіння буруль або навіть сказати "будьте здорові", коли хтось пчихає?
Можливо, участь у Толоці УП – це також вияв турботи про тих, хто вам небайдужий.
Що таке Толока УП?
Толока УП – рівень членства у Клубі УП, на якому наші читачі отримують ексклюзивні бонуси та знижки від бізнес-партнерів "Української правди".
Якщо вам потрібно зробити тест на СOVID-19 або проконсультуватися з лікарем, на Толоці УП ви отримаєте знижки зокрема і на ці послуги.
Долучайтеся і користуйтеся промокодами від партнерів Толоки:
🧪 Медична лабораторія "Нова Діагностика"
- 10% на COVID-тестування та усі види лабораторних аналізів
- 50% на послугу виклику медсестри у Києві та Київській області
🩺 Медичний онлайн-хаб Doc.UA
- 10% на онлайн-консультацію із практикуючим лікарем
Учасники Толоки підтримують видання від 125 грн на місяць або від 1000 грн на рік і мають доступ до ексклюзивних пропозицій на книжки і каву, ресторани, одяг і взуття, таксі та інші корисні сервіси.
Як стати бізнес-партнером Толоки УП?
Заявки на участь у Толоці УП для компаній приймаються на пошту club@pravda.com.ua. Розміщення на Толоці УП для бізнес-партнерів – безкоштовне.
Основні критерії співпраці:
- Партнери Толоки УП працюють у B2C сегменті;
- Партнери Толоки УП пропонують ексклюзивні умови промокодів для підписників Толоки УП;
- УП не співпрацює із політичними та релігійними організаціями, а також компаніями, які пропонують послуги або товари такого спрямування;
Ми надаємо перевагу українським виробникам та стартапам.
"Українська правда" запустила Клуб читачів у червні 2020 року. 30 вересня у Торгово-промисловій палаті України видання презентувало наступний рівень членства у Клубі читачів – Толоку УП. Вже 39 компаній приєдналася до Толоки УП.
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