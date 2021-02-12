Украина договаривается с Люксембургом о сотрудничестве в космической сфере
Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль во время визита в Люксембург предложил развивать сотрудничество между странами в космической сфере.
Об этом сообщает Правительственный портал по итогам визита премьера, пишет "Европейская правда".
Отмечается, что Шмыгаль предложил премьер-министру Люксембурга Ксавье Беттелю проработать вопрос подписания Меморандума о взаимопонимании между Украиной и Люксембургом о сотрудничестве в космической отрасли для обмена опытом и информацией.
Шмыгаль отметил, что Люксембург использует инновационные подходы к развитию национальной космической деятельности. В частности, в ноябре 2020 года в партнерстве с Европейским космическим агентством был создан Европейский инновационный центр по вопросам космических ресурсов.
"Украина готова наладить стабильное сотрудничество с Люксембургским космическим агентством. Мы заинтересованы в двустороннем сотрудничестве в области исследования космоса и использования космических ресурсов, в том числе и в рамках международного проекта "Артемида", к которому наша страна присоединилась в ноябре прошлого года", - отметил он.
Шмыгаль добавил, что Украина имеет длительную историю космической деятельности и ценный опыт в реализации международных космических проектов, развитую научно-техническую школу и технологические возможности для развития взаимовыгодного сотрудничества.
Накануне визита в интервью изданию Luxembourg Times Шмыгаль заявил, что Украина хочет перезапустить отношения с Люксембургом, поскольку они были на паузе в течение долгого времени.
Издание отмечает, что визит Шмыгаля - это первый визит высокопоставленного украинского лидера в эту страну с 1998 года.
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