Фишинговые атаки от фейкового МОЗ на тему вакцинации зафиксировали в Украине

Национальный координационный центр кибербезопасности при Совете национальной безопасности и обороны Украины фиксирует активный рост "фишинговых" атак с использованием темы вакцинации против COVID-19 в Украине.

Источник: СНБО

Детали: Киберспециалисты отмечают, что в начале пандемии в мире ежедневно регистрировалось более 18 миллионов фишинговых сообщений, связанных с темой COVID-19.

С середины 2020 года их количество постепенно уменьшалось, а фишинговые атаки стали более направленными, их тематика менялась: от доступности масок и тестов до разработки вакцин.

В конце января 2021 года центр кибербезопасности при СНБО обнаружил фишинговую кибератаку, направленную на украинских пользователей Интернета, основной темой которой было начало вакцинации от COVID-19 в Украине.

Дословно: "Во время атаки на популярной хостинговой платформе была создана фейковая веб-страница, которая имитировала сайт Министерства здравоохранения Украины. Для размещения страницы атакующие зарегистрировали несколько доменов, которые напоминали официальный домен МОЗ Украины – moz.gov.ua.

На этой фейковой странице была размещена информация о начале с 25 января обязательной вакцинации от COVID-19 с предложением загрузить файл (документ Word) с подробностями.

В этот документ был встроен вредоносный код (макрос), который при открытии файла скрыто от пользователя загружает и выполняет другой вредоносный скрипт, обеспечивающий удаленное управление зараженным компьютером. Таким образом, атакующие получали полный доступ к компьютеру жертвы".

Напомним: В Министерстве здравоохранения Украины сообщали, что вакцинация против COVID-19 должна начаться в середине февраля, прививки будут добровольными и бесплатными, если по очереди. Сначала будут вакцинировать группы риска.

Украинская правда